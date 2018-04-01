الأسير الفلسطيني الهندي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 22 يوما

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني، كريم عجوة، اليوم الأحد، بأن الأسير مصعب توفيق الهندي (28 عاما) من قرية تل غرب نابلس، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 22 يوما احتجاجا على مواصلةاعتقاله الإداري لأكثر من عام.

وقال عجوة، في تصريح له، إن الأسير الهندي، والقابع حاليا في سجن عسقلان، اعتقل بتاريخ 15 آذار الماضي، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري متلاحقة ينتهي آخرها في 12 من الشهر المقبل.

وأضاف أن الأسير يقبع في زنزانة ضيقة ومعدومة النظافة، حيث أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بعزله منذ إعلانهالإضراب عن الطعام، وحرمانه من زيارة العائلة والكانتينا لمدة شهرين، مشيرا إلى أن الأسير فقد 9 كيلوغرامات من وزنه حتى الآن.