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الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 09:07

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، وبساعات متأخرة من ليل السبت، ثمانية مواطنين معظمهم من الأطفال في محافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية في مخيم العروب شمال الخليل باعتقال قوّات الاحتلال للمواطن أحمد أمجد جوابرة وللطفل محمود يوسف ماضي، بعد اقتحام منزليهما.

أما في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، اعتقلت قوّات الاحتلال الطفلين حمزة محمود الوحش ورأفت محمود الوحش.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، أربعة مواطنين من المدينة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال طاردت المواطنْين ربحي محمد سدر وشقيقه تامر، أثناء قيادتهما دراجة نارية قرب مستوطنة "حجاي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب المدنية، واعتقلتهما في ضاحية الزيتون.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب عمر وضاح شحادة عقب الاعتداء علية بالضرب في منطقة باب الزاوية، فيما اعتقلوا الشاب بشير جواد الشويكي عند مدخل شارع الشهداء بالمدينة.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#الضفة الغربية
#الخليل
#الاحتلال
#اعتقال

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