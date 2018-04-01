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الضفة: اقتحامٌ للمستوطنين والاحتلال يرسّخ الاستيطان

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 18:50

الضفة: اقتحامٌ للمستوطنين والاحتلال يرسّخ الاستيطان
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الاحد، أراضٍ تابعة لمزارعين فلسطينيين في قرية وادي فوكين، غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي أنس الحروب لـ"وفا"، بأن نحو 200 مستوطن اقتحموا منطقة الفوار جنوب القرية وانتشروا قرب البرك الزراعية وعرقلوا عمل المزارعين.

على خط موازٍ؛ أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف بناء منزل وبئر مياه شرق يطا تعود ملكيّتهما لمواطنين فلسطينيين.

وقال منسق اللجنة الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "الجوايا" شرق بلدة يطا، وأخطرت بوقف العمل والبناء في منزل، تعود ملكيته للمواطن حسين الجمل النواجعة، وبئر مياه تعود ملكيته للمواطن عيسى حسن حسين الشواهين، بحجة البناء دون ترخيص.

وذكر الجبور أن المنطقة التي يقع فيها المنزل وبئر المياه، تقع ضمن المناطق المصنفة "ب".

 

ملف خاص | يوم الأرض

#مستوطنون
#الاحتلال
#أراضي فلسطينيين
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#إخطار

من عرب 48

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