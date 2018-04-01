فلسطين تطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث "الجرائم الإسرائيلية"

طالبت دولة فلسطين، اليوم الأحد، الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بشأن "الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرات الأرض". جاء ذلك حسب ما ذكره السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح.

وأوضح السفير، أن بلاده تقدمت بمذكرة للجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، بخصوص جرائم إسرائيل واستخدامها القوة ضد المتظاهرين السلميين في مسيرات يوم الأرض.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجامعة العربية بشأن المذكرة، فيما لم تصدر الجامعة ردا رسميا حولها حتى كتابة الخبر.

وقال اللوح، في بيان صدر أمس السبت، إن إسرائيل تنفذ "مجازر وحشية" بحق الفلسطينيين، مشددًا على أن "مسيرات العودة" تأكيد لرفض أية مساومات تمس اللاجئين.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل "مسؤولياته أمام ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".