اعتقالات بالقدس والضفة وإخطار بهدم منزل شهيد بنابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين شملت العديد من الأطفال، فيما زعمت ضبط أسلحة تستخدم بمقاومة الاحتلال، كما إخطرت بهدم منزل بهدم منزل الشهيد عبد الرحمن بني فضل، منفذ عملية الطعن بالقدس القديمة.

في الضفة الغربية اعتقل جنود الاحتلال 8 شبان، وتم ضبط أسلحة ووسائل قتالية، أما في القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة أطفال بعد دهم منازلهم في بلدة العيساوية، وحوّلتهم إلى مراكز تحقيق وتوقيف.

وشملت الاعتقالات: محمود أشرف عبيد (13 عاما)، وصالح الفاخوري (13 عاما)، واسماعيل علي عاصي (13 عاما)، ويونس سفيان عبيد (15 عاما)، ورضى محمد خضر عبيد (17 عاما)، وعلي أمجد عطية (13 عاما).

وتشهد العيساوية تشهد مواجهات يومية ضد الاحتلال منذ أكثر من عام، وتخضع إلى حصار عسكري مشدد منذ شهرين.

وفي سياق منفصل، منعت قوات الاحتلال المتمركزة على باب السلسلة، إحدى بوابات المسجد الأقصى، دخول حارس المسجد محمد بدران لمزاولة عمله بداخله.

وصعّد الاحتلال في الآونة الأخيرة من ملاحقاته وتضييقه على حُرّاس وسدنة المسجد الأقصى بسبب مراقبتهم الصارمة للمستوطنين خلال اقتحاماتهم وجولاتهم الاستفزازية المشبوهة للمسجد، ومنعهم أداء طقوس تلمودية فيه.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مدينة نابلس، وسلمت إخطارا بهدم منزل شهيد جنوب المدينة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وانتشرت في أحياء رفيديا ورأس العين ومخيم عسكر الجديد، ودارت مواجهات بينها وبين عشرات الشبان، وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في حي رفيديا، واعتقلت الطالبين بجامعة النجاح خالد الطويل ومحمد الكوني (19 عاما)، كما اعتقلت الأسير المحرر حمزة جعفر خويرة من منطقة كروم عاشور بحي رأس العين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، وسلمت إخطارا بهدم ومصادرة منزل الشهيد عبد الرحمن بني فضل، منفذ عملية الطعن التي وقعت قبل أسبوعين بالبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وقُتل فيها حارس أمن إسرائيلي.

وفي قضاء بيت لحم، اعتقل جنود الاحتلال فجر اليوم، شابا من بلدة بيت فجار.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود محمد ثوابته (25 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.