الأسير عمر الكسواني يُعلِّق إضرابه عن الطعام

أعلن محامي نادي الأسير الفلسطيني مأمون الحشيم، اليوم الإثنين، أن المحكمة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في "المسكوبية" مددت اعتقال عمر حسن الكسواني بذريعة استكمال التحقيق ثمانية أيام.

وأضاف المحامي الحشيم في بيان لنادي الأسير، أن المعتقل الكسواني أبلغه خلال المحكمة التي عُقدت اليوم أنه علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، لشعوره بالإنهاك والتعب جرّاء استمرار عمليات التحقيق المكثفة معه منذ نحو شهر.



وفي هذا الإطار، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: "يتعرض المعتقل الكسواني لتعذيب ممنهج، يتطلب التدخل من كافة الجهات المختصة لوقف هذه الجريمة".



وأضاف فارس أن استمرار سلطات الاحتلال بممارسة التعذيب يعكس إدراكها بعدم وجود المساءلة والمحاسبة اللازمة، على الرغم من انتهاكها الجسيم للقانون الدولي.



يُشار إلى أن معتقل "المسكوبية" يُعتبر من أسوأ معتقلات الاحتلال وشاهدا على الآلاف من عمليات التعذيب التي مارسها المحققون بحق المعتقلين الفلسطينيين.



ويُذكر أن المعتقل الكسواني هو رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، اُختطف على يد قوات "المستعربين" من داخل حرم الجامعة في تاريخ السابع من آذار المنصرم.