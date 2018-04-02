الحمد الله: لن نذهب لغزّة إلا بتسلّم الحكومة كافة مهامها

قال رئيس الحكومة الفلسطينيّة، رامي الحمد الله، اليوم الإثنين، إن حكومته لن تذهب إلى غزة إلا بعد تسلّم كافة مهامها دفعة واحدة.

وأضاف الحمد الله خلال اختتام أعمال تسوية الأراضي في قرية صرة بنابلس: "نحن جاهزون لتولي كافة المسؤوليات بغزة، فتمكين الحكومة لا يتم بتسليم كل ملف على حدة".

وقال إن "التمكين الفاعل والشامل للحكومة وتسليمها كل الصلاحيات الأمنية والقانونية والإدارية والمالية هو الرافعة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ونجدة غزة".

وذكر أن "غزة كرّست هبّتها الشعبية السلمية، وهي تقاوم بكل ما أوتيت من قوة؛ تقاوم الحصار والعدوان والموت، وتتصدى لتداعيات الانقسام المأساوي، مما يتطلب منا جميعا الارتقاء بمسؤولياتنا الوطنية ونبذ أية اختلافات".

ودعا الحمد الله إلى إجماع دولي موحد، "يلجم الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ويُوقف العدوان الإسرائيلي الممنهج على الحراك السلمي والحضاري" للفلسطينيّين، مُطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة؛ الخروج عن بيانات الشجب والإدانة، واتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيّين وإنهاء