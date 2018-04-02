طولكرم: إصابة أعزل خمسيني بزعم محاولة تنفيذ عملية

بعد أن زعم جيش الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، أن فلسطينيا كان ينوي تنفيذ عملية على حاجز وادي التين، القريب من مدينة طولكرم الضفة الغربية المحتلة، فأطلق عليه النار، تبين أن الحديث عن رجل أعزل يبلغ من العمر 55 عاما.

وجاء أن فلسطينيا من سكان مدينة طولكرم، قد أصيب برصاص جنود الاحتلال، ووصفت إصابته بأنها ما بين متوسطة حتى خطيرة.

وزعم أحد جنود الاحتلال أن الفلسطيني "ركض نحو الحاجز بشكل مثير للشبهات في الممر المخصص للمركبات"، وعندها أطلق عليه النار. وتبين لاحقا أنه لم يكن يحمل أي سلاح.

وعلم أنه قد أصيب بالرصاص في الخاصرة، وتم نقله إلى مستشفى "مئير" في كفر سابا. ووصفت حالته بأنها مستقرة.