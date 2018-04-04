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إصابة فلسطينيّيْن برصاص الاحتلال في مواجهات شرق غزة

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 14:15

إصابة فلسطينيّيْن برصاص الاحتلال في مواجهات شرق غزة
(apa)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أُصيب شابان فلسطينيّان، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت قرب الشريط الحدودي شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينيّة، بأن شابين أُصيبا بالرصاص الحيّ في قدميهما خلال مواجهات اندلعت في منطقة دوار ملكة الحدودي شرق حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، بين مجموعة من الشبان الذين اقتربوا من السياج الفاصل وقوات الاحتلال المتمركزة شرق المدينة، ونُقِلا لمستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأكدت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال استهدفت المواطنين في المنطقة الحدودية شرق المدينة؛ بالرصاص وقنابل الغاز، فيما نجا عدد من الصحفيين من الإصابة برصاص الاحتلال العشوائي.

يُذكر أن الاحتجاجات والتظاهرات في المناطق الحدودية تتواصل لليوم السادس على التوالي في إطار فعاليات إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض.

واستشهد أمس، الشاب أحمد عمر عرفة (25 عاما)، برصاص الاحتلال، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في غزة منذ الجمعة الماضية إلى17 شهيدا، وإصابة أكثر من ألف آخرين.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#غزة
#الاحتلال
#إصابة
#حالات اختناق
#شبان فلسطينيون

من عرب 48

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