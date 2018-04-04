اعتقال 10 فلسطينيين وعصابة "تدفيع الثمن" تضرب بقلقيلية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت 10 مواطنين أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، فيما ضربت عصابة "تدفيع الثمن" في مدينة قلقيلية بالاعتداء على م للمواطنين وخط عبارات عنصرية.

وقام مستوطنون بخط شعارات عنصرية على جدران المنازل في بلدة فرعتا بقلقيلية وإعطاب إطارات مركبات.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس العين بمدينة نابلس شمالًا، وداهمت عمارة سكنية في شارع الباشا، واعتقلت الشاب رشدي القيّم.

ودارت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في رأس العين وشارع عمان وحي الضاحية، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز.

كما اقتحمت بلدتي صرة وبورين، وتواجدت في منطقة الصوانة ببورين، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت وقنابل الإنارة في سماء المنطقة.

واقتحمت بلدة عراق بورين جنوبًا، وداهمت عدة منازل في المنطقة الغربية وفتشتها، كما أفرجت عن الشابين جمال قادوس وأحمد الفقيه بعد احتجازهما لعدة ساعات، حيث اعتقلتهما خلال اقتحامها للبلدة في وقت سابق.

وعلى صعيد اقتحامات واعتداءات الجماعات الاستيطانية، خطّ مستوطنون متطرفون فجر اليوم الأربعاء شعارات عنصرية على مركبات لمواطنين في قرية فرعتا شرق مدينة قلقيلية.

وأفاد شهود بأن مجموعة من مستوطني "حفات جلعاد" المقامة على أراضي قرية فرعتا اقتحموا القرية فجرًا واعتدوا على ممتلكات المواطنين وخطو شعارات عنصرية على 3 مركبات.