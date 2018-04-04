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مصرع الشاب عبد الله شري بانقلاب دراجته الكهربائية في قلقيلية

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 14:44

مصرع الشاب عبد الله شري بانقلاب دراجته الكهربائية في قلقيلية
ضحية الحادث عبد الله شري
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

لقي الشاب عبد الله صبري إبراهيم شري (19 عاما) مصرعه نتيجة تعرضه لحادث إثر إنقلابه عن دراجته الكهربائية في بلدة صير بمحافظة قلقيلية.

وجاء في بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة الفلسطينية، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأربعاء، أنه "بناء على بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة محافظة قلقيلية على الرقم المجاني الخاص بالشرطة 100 تفيد بدخول شاب إلى غرفة الطوارئ في المشفى الحكومي في المدينة وهو مصاب بإصابة بالغة إثر انقلابه عن دراجته الكهربائية في بلدة صير، وعلى الفور تحرك خبراء الحوادث إلى المكان وإلى المشفى لمتابعة الحادث".

وأضافت أنه "خلال التحقيقات المرورية الأولية تبين أن الشاب عبد الله صبري كان يركب دراجته الكهربائية وكان يسير فيها بسرعة فائقة، حيث فقد السيطرة على الدراجة الكهربائية وصدم بحائط وجدار من الطوب وسقط من مكان مرتفع، أصيب على أثرها إصابة بالغة في رأسه، أدت إلى وفاته بعد وصوله المشفى بلحظات".

وناشد البيان المواطنين بـ"ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة الدراجات الكهربائية والنارية وأخذ الاحتياطات الآمنة أثناء القيادة لما تشكله من خطر على حياتهم، وقامت الشرطة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة أصولا للحادث".

ملف خاص | يوم الأرض

#قلقيلية
#بلدة صير
#الدراجات الكهربائية
#حوادث الطرق

من عرب 48

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