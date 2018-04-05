استشهاد 15 طفلا واعتقال 1467 عام 2017

أفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، اليوم الخميس، أن 15 طفلًا فلسطينيًا استشهدوا، واعتقل 1467 آخرون في السجون الإسرائيلية خلال عام 2017، في حين تم توثيق استشهاد 6 أطفال في شهري كانون ثاني، وشباط للعام 2018.

وأشار البيان الذي صدر بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف 5 نيسان/أبريل من كل عام، إلى أن أعمار الأطفال الشهداء عام 2017، تتراوح ما بين 9-17 عامًا.

واستند جهاز الإحصاء، في تقريره حول عدد المعتقلين من الأطفال في السجون الإسرائيلية، إلى البيانات الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التي أشارت لاعتقال 6.742 فلسطينيًا بالضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام الماضي، كان من بينهم 1.467 طفلاً، أي ما نسبته 21.8% من مجموع المعتقلين.

وأشار إلى أن نحو 350 طفلاً ما زالوا رهن الاعتقال، محرومين من طفولتهم، بما فيه مواصلة دراستهم، علاوة على تعرضهم للانتهاكات أثناء الاعتقال، بحسب البيان.

ويوافق اليوم الخميس، "يوم الطفل الفلسطيني" وهو يوم تحتفل به فلسطين بتاريخ 5 نيسان من كل عام للتذكير بحقوق الأطفال الفلسطينيين.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 أسيراً، حسب إحصائيات رسمية فلسطينية.