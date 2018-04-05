  2. فلسطينيات
  3. أخبار

حماس تستهجن التطبيع والتصريحات المنادية بشرعية الاحتلال

تاريخ النشر: 05/04/2018 - 22:58

حماس تستهجن التطبيع والتصريحات المنادية بشرعية الاحتلال
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

استهجنت حركة حماس تسارع وتيرة التصريحات والمواقف المنادية بشرعية الاحتلال على أرض فلسطين في سياق استرضاء قوى إقليمية على حساب الحق الفلسطيني، أو في إطار المناكفة بين الدول.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، مساء الخميس، إن ذلك يأتي في ظل تسارع وتيرة جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته من خلال تهويد القدس وتوسيع الاستيطان في الضفة واستمرار الحصار على غزة، وقتل المدنيين العزل والأطفال بدم بارد.

وشددت حماس على موقفها الرافض لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل على كل المستويات، لما لذلك من تداعيات خطيرة على شعبنا الفلسطيني وحقوقه التاريخية في أرضه ووطنه، وعلى وحدة وتماسك الأمة وشعوبها المناهضة لهذه السياسات.

كما طالبت بإنهاء كل أشكال التطبيع والتواصل مع إسرائيل، ومراجعة كل هذه السياسات والمواقف غير المنسجمة مع المزاج العام لشعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم المساندين للحق الفلسطيني ولعدالة قضيته.

ودعت الحركة إلى ضرورة العمل على دعم الشعب الفلسطيني وإسناده وتعزيز صموده على أرضه واستمرار سياسة المقاطعة وعزل الكيان الصهيوني الذي يشكل خطراً على فلسطين والمنطقة بأسرها.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#حماس
#تطبيع
#الاحتلال
#الشعب الفلسطيني
#فلسطين

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير: الاحتلال قتل 2000 طفل فلسطيني منذ الانتفاضة الثانية
تقرير: الاحتلال قتل 2000 طفل فلسطيني منذ الانتفاضة الثانية

2018-04-05

غزة: 44 إصابة بنيران الاحتلال تسبق "جمعة الكاوتشوك"
غزة: 44 إصابة بنيران الاحتلال تسبق "جمعة الكاوتشوك"

2018-04-05

غزة تستعد لـ"جمعة الكاوتشوك" والداخلية تصدر تعليمات للمشاركين
غزة تستعد لـ"جمعة الكاوتشوك" والداخلية تصدر تعليمات للمشاركين

2018-04-05

الأكثر قراءة

"بونبونة": أن تقاوم بالسائل المنويّ

2018-04-04
دعوة للمساهمة: ملفّ خاصّ حول الفنّانة ريم بنّا

دعوة للمساهمة: ملفّ خاصّ حول الفنّانة ريم بنّا

2018-04-04
بن سلمان ينطق بلسان بلفور

بن سلمان ينطق بلسان بلفور

2018-04-04
جرحى بإطلاق نار داخل شركة

جرحى بإطلاق نار داخل شركة "يوتيوب" وانتحار المنفذة

2018-04-04
هـ. كوكب يحصد بطاقة الصعود للدرجة الأولى

هـ. كوكب يحصد بطاقة الصعود للدرجة الأولى

2018-04-04