إصابات بالرصاص المعدني والغاز المدمع بمواجهات في الضفة

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال للمسيرات والمظاهرات السلمية التي انطلقت في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على اعتداءات الاحتلال على المتظاهرين ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى في غزة خلال "جمعة الكاوتشوك".

حيث أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني في منطقتي الرأس والساق بمواجهات اندلعت مع الاحتلال شمال البيرة بالقرب من مدينة رام الله.

فيما أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بمواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، حيث اعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المنازل والمحال التجارية، وأطلقوا القنابل المسيلة للدموع والصوتية صوب المواطنين عقب الصلاة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وكانت المسيرة قد انطلقت من مسجد الروضة في منطقة نمرة شرق المدينة عقب صلاة الجمعة، لمناسبة يوم الارض وتضامنا مع قطاع غزة المحاصر.

ورفع المشاركون اليافطات المنددة بسياسة الاحتلال الاستيطانية، وطالبوا برفع الحصار عن قطاع غزة.

هذا واعتدى مستوطنون، اليوم، بالضرب على عائلة قفيشة، بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، واستولوا على خزانات المياه الموجودة على سطح منزلهم.

وأكدت مصادر أن عددا من المستوطنين اعتدوا على عائلتهم واطفالهم في منطقة السهلة بالبلدة القديمة، والقوا الزجاجات والاوساخ صوب منزلهم".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة فتية خلال مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لبيت لحم، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع دون أن يبلغ عن إصابات.