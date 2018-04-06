قطاع غزة: خان يونس تشيع جثمان الشهيد قديح

شيعت محافظة خان يونس، مساء اليوم الجمعة، الشهيد أسامة قديح، الذي استشهد اليوم خلال الجمعة الثانية من مسيرات العودة.

وشيع الشهيد في موكب عسكري انطلق الموكب من المستشفى الأوروبي في خان يونس إلى منزل الشهيد قديح حيث ألقى عليه أهله وذووه نظرة الوداع الأخيرة.

بعد ذلك تحرك الموكب باتجاه مسجد النور في بلدته عبسان الكبيرة، حيث أدوا صلاة الجنازة على جثمانه، قبل أن يوارى الثرى.

يشار إلى أنه قد سقط في الجمعة الثانية لمسيرات العودة 8 شهداء، وأصب نحو 1070 آخرين بإصابات متفاوتة، وصفت بعضها بالخطيرة.