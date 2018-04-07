مسيرة العودة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 والمصابين إلى 1400

ارتفع عدد شهداء الجمعة الثانية من مسيرات العودة، "جمعة الكوشوك"، إلى عشرة شهداء مع استشهاد شابين آخرين، فيما ارتفع عدد المصابين، بحسب مصادر فلسطينية إلى نحو 1400 مصاب.

وعلم أن الشابين، وأحدهما صحفي، قد استشهدا متأثرين بإصابتيهما، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، د. أشرف القدرة، في ساعة متاخرة من الليل الماضي استشهاد المصور ياسر مرتجى الذي أصيب برصاصة في بطنه شرق خان يونس خلال تغطيته لمواجهات، فيما استشهد الشاب حمزة عبد العال الذي أصيب وسط قطاع غزة.

ونعت نقابة الصحفيين المصور مرتجى داعية لتوفير الحماية للصحفيين في غزة، خاصة بعد إصابة ستة منهم بالرصاص الحي في مواجهات الجمعة.

وأكدت النقابة أنها ستلاحق قتلة الشهيد في المحافل والمحاكم الدولية، وأنها ستكثف خطواتها وجهودها لتقديم قتلة الصحفيين للعدالة الدولية. كما دعت الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المختصة بحماية الصحفيين الى التحرك الفوري، وترجمة قراراتها وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 إلى خطوات ملموسة، وتوفير حماية ميدانية عاجلة للصحفيين الفلسطينيين.

وكان ثمانية شبان قد استشهدوا، الجمعة بينهم طفل في الرابعة عشرة من العمر، وأصيب 1391 شاب بينهم 491 بالرصاص الحي والمتفجر، ووصفت جراح 33 منهم بالخطيرة.

وارتفع عدد الشهداء إلى 32 شهيدا خلال أسبوع واحد من انطلاق مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة.