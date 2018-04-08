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إصابة فلسطيني بزعم محاولة الطعن قرب "ميشور أدوميم"

تاريخ النشر: 08/04/2018 - 13:39

إصابة فلسطيني بزعم محاولة الطعن قرب "ميشور أدوميم"
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أصيب شاب فلسطيني بعد ظهر اليوم الأحد، بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مستوطن، خلال تواجده رب مستوطنة "ميشور أدوميم" شرقي القدس المحتلة، بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.

وحسب بيان صادر عن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من محطة الوقود في مستوطنة "ميشور أدوميم"، تم إطلاق النار على شاب فلسطيني من قبل مستوطن الذي لاحظ أن الشاب بيده آلة غير واضحة ويتجه نحو تجمع للجنود، حيث أصيب الشاب بجراح متفاوتة، فيما تم استنفار قوات الأمن والجيش للمنطقة التي تم إغلاقها.

وزعمت شرطة الاحتلال أن الحديث يدور عن عملية طعن على خلفية أمنية.

وحسب شهود عيان، فإن شابا فلسطينيا طارد مستوطنا بسكين، بالقرب من محطة الوقود عند مدخل مستوطنة "ميشور أدوميم" قبل أن يطلق مستوطن آخر النار عليه ويسقط أرضا.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الشاب الفلسطيني أصيب بجروح خطيرة، ونقل إلى مستشفى إسرائيلي، فيما أفاد بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء إن طواقمها الطبية قدمت إسعافات لثلاثة من المستوطنين الذين أصيبوا بالصدمة.

وأظهرت الصور التي تم نشرها أن الشاب الفلسطيني الجريح كان يرتدي بلوزة خضراء وبنطال جينز، ملقى على الأرض وهو مصاب دون أن يتواجد بالقرب منه مسعفون.

ملف خاص | يوم الأرض

#عملية طعن
#الضفة الغربية
#فلسطيني
#جنود الاحتلال
#"ميشور أدوميم"

إصابة فلسطيني بزعم محاولة الطعن قرب "ميشور أدوميم"

إصابة فلسطيني بزعم محاولة الطعن قرب "ميشور أدوميم"

إصابة فلسطيني بزعم محاولة الطعن قرب "ميشور أدوميم"

من عرب 48

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