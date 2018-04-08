حماس: تهديدات الاحتلال جوفاء ومسيرات العودة متواصلة

اعتبرت حركة حماس التهديدات الأخيرة التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مواقع تابعة للمقاومة ولجناحها العسكري بالجوفاء ولا قيمة لها.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران إن هذه التهديدات تعبر عن أزمة وحالة ارباك لدى الاحتلال خاصة أن جيش الاحتلال الذي يتمتع بكل الامكانيات وأساليب الفتك لا يمكنه التعامل مع شعب يتحرك بطريقة سلمية وحضارية وجماهيرية ليعبر عن طموحاته الوطنية.

وتابع: "هذه التهديدات لا تخيفنا ولا تخيف حتى طفل فلسطيني سواء في غزة أو الضفة أو أي مكان وشعبنا منذ زمن طويل لم يعد يحسب حسابا لكل تهديدات وممارسات الاحتلال".

ولفت إلى أن محاولات الاحتلال بكل وسائل القتل والدمار من أجل انتزاع قرار من أهل غزة والشعب الفلسطيني بالتنازل عن القضية الفلسطينية أو ترك مشروع المقاومة.

وذكر أن مسيرة العودة ستتواصل وتتصاعد إلى حين بلوغها الذروة يوم 15 أيار/ مايو القادم (نكبة فلسطين)، متابعاً: “سنقول لأميركا والاحتلال والذين يحاولون تشويه صورة النضال الفلسطيني أو عرقلة أي قرار يدين الاحتلال، نحن أصحاب الحق، ولا يمكن ان نتنازل أو نتراجع مهما كانت الاثمان أو التضحيات"ّ.

وبين أن الصور التي تأتي أمام العالم في غزة والضفة تؤكد أصل القضية أن هناك شعب يعيش تحت الاحتلال ويمارس حقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال، مستطرداً: “هناك جيش ودولة عبارة عن مجموعة من الإرهابيين يمارسون بشكل مباشر وعن قصد وترتيب مسبق قتل الأبرياء والمدنيين والصحافيين”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي هدد في وقت سابق باستهداف وقصف مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حال استمرت مسيرات العودة على حدود غزة.