اشتباك مسلح ومدفعية الاحتلال تقصف غزة

قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عصر اليوم الأحد، موقعا شرق غزة، فيما أصيب 9 شبان بجراح متفاوتة جراء المواجهات التي اندلعت مع جنود الاحتلال على السياج الأمني مع القطاع.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن مدفعية الاحتلال قصفت أراضي المواطنين بالقرب من مكب النفايات بجحر الديك بأكثر من 7 قذائف، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة جراء القصف.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بوجود حدث أمني في في منطقة السياح الأمني مع غزة، حيث أطلقت مدفعية الجيش القذائف صوب أراض في غزة، ردا على أطلاق مجموعات مسلحة من الفلسطينيين النيران على قوات الجيش.

ولفتت إلى تبادل لإطلاق النار بين الجنود وعناصر فلسطينية مسلحة على السياج الأمني.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن التصعيد أتى في أعقاب قيام 3 شبان فلسطينيين بتخطي السياج الأمني، وخلال ذلك حصل اشتباك مسلح ما بين جنود الاحتلال ومجموعة من المسلحين.

من جهتها، ذكرت صحيفة "معاريف" أن القصف ناتج عن اشتباك مع خلية مسلحة في المكان، بينما أفادت القناة الثانية الإسرائيلية، بأن مسلحين أطلقوا النار من أسلحة خفيفة على آليات هندسية تابعة للجيش على حدود غزة والجيش رد بقصف مدفعي.

وعصر اليوم، أصيب 9 شبان برصاص الاحتلال في المواجهات المتجددة على حدود قطاع غزة.

ونقل عن مصادر طبية فلسطينية أن سيارات الإسعاف نقلت شابين أصيبا بجراح متوسطة في محيط مخيم العودة بقرية خزاعة.

ووصل المئات من الشبان إلى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث بادر جيش الاحتلال بإطلاق النار صوبهم.

فيما أصيب مواطنان برصاص الاحتلال في منطقة ملكة شرق غزة.

وتستمر التظاهرات لليوم العاشر على التوالي وسط دعوات بمشاركة كثيفة يوم الجمعة المقبل.