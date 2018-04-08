فتح المعابر ومنع إدخال 4 شاحنات محملة بالإطارات لغزة

منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأحد، إدخال 4 شاحنات محملة بإطارات السيارات "الكاوتشوك" إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي قطاع غزة.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى غزة رائد فتوح إن "الاحتلال أبلغه بإلغاء إدخال الشاحنات المذكورة لقطاع غزة حتى إشعار آخر".

وأشار الى أن الجانب الاسرائيلي لم يوضح سبب منع ادخال اطارات السيارات، مضيفا: "تواصل معنا الجانب الاسرائيلي وأبلغنا بمنع ادخال الاطارات فقط".

وأفاد المكتب الإعلامي للمعبر، بأن الاحتلال أبلغ الجانب الفلسطيني في المعبر منعه دخول الشاحنات.

وأضاف أن الاحتلال برر منع إدخال الشاحنات تنفيذًا للقرار الذي أصدرته سلطات الاحتلال مساء الجمعة الماضي بمنع إدخال إطارات السيارات إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وقررت إسرائيل رسميًا منع إدخال إطارات السيارات لغزة بسبب إحراق الآلاف منها على الحدود يوم الجمعة الماضي ضمن ما عرف بـ "جمعة الكاوتشوك"، ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وتم هذا المنع في الوقت الذي أعادت سلطات الاحتلال، صباح اليوم، فتح معبر "كرم أبو سالم" التجاري جنوب شرقي قطاع غزة بعد إغلاق استمر 3 أيام بسبب الأعياد اليهودية.

وذكرت الإدارة العامة للمعبر، أن الاحتلال أعاد فتح المعبر صباح اليوم بعد إغلاقه الخميس الماضي بحجة الأعياد، وأن حركة المعبر طبيعية.

وستعيد سلطات الاحتلال إغلاق المعبر في 18 و19 نيسان/ أبريل الجاري لذات الحجة.

ويعتبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد لسكان القطاع منذ 10 أعوام بعدما أغلق الاحتلال كافة المعابر المؤدية إليه بفرضه حصارًا مشددًا، ويعمل خمسة أيام في الأسبوع.

كما فتحت سلطات الاحتلال صباح اليوم حاجز بيت حانون/ايرز شمال القطاع بعد إغلاقه 3 أيام.

ومن المقرر أن يعمل معبر الكرامة بالضفة الغريبة المحتلة اليوم لمدة 24 ساعة.