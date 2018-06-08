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إصابات في قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية

تاريخ النشر: 08/06/2018 - 15:56

إصابات في قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب عدد من المواطنين وناشط إسرائيلي بحالات اختناق وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وبقنابل الغاز المسيل للدموع، بعد انطلاقها مباشرة، ما أدى لإصابة عدد منهم، إضافة لإصابة ناشط إسرائيلي بعيار مطاطي في ظهره، فيما لاحق الجنود الشبان إلى داخل البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين وحولوها إلى نقاط عسكرية للقناصة.

وانطلقت المسيرة إحياء للذكرى الـ51 للنكسة بمشاركة واسعة من أبناء البلدة، الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية حتى انهاء الاحتلال.


#كفر قدوم
#ناشط إسرائيلي
#الرصاص المعدني

من عرب 48

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