إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق بيت لحم

أُصيب، اليوم الاثنين، شاب برصاص الاحتلال الإسرائيليّ، في القدم، في منطقة واد الحمص القريبة من قريتي النعمان والخاص شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر، بأن شابا (20 عاما) أُصيب برصاص في القدم اليسرى، نُقل إلى مستشفى بيت جالا لتلقي العلاج.

وكان جيش الاحتلال، قد اعتقل فجر اليوم، 11 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش في الضفة الغربية، فيما تمادى جنوده بالتنكيل بشبان على حاجز "الكونتير" شرق بيت لحم، وشملت مداهمات الاحتلال مدن القدس وبيت لحم والخليل ونابلس ورام الله.