إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء،7 فلسطينيين خلال حملة مداهمات بالضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق تخللها إطلاق الجنود الغاز المدمع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وذكر شهود عيان من عزون شرق قلقيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلـت، فجرا، الشاب سعد بلال سويدان، عقب دهم منزل ذويه، والاعتداء عليه بالضرب.

كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في البلدة، وفتشتها، وعرف من أصحابها: علي صبري عطاطرة، وفتحي اسكندر الشيخ علي.

واندلعت مواجهات مع الشبان عقب انسحاب قوات الاحتلال، التي أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز المدمع، ما أدى الى إصابة العديد بحالات الاختناق، فيما احتجزت عددا من المواطنين لفترة، ومنعتهم من التحرك بمركباتهم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله وداهمت منازل واعتقلت أربعة شبان.

وقال مصدر محلي إن الاحتلال اعتقل كلاً من: مهند سمير الطويل، محمد سهيل حامد، محمد عاهد حامد، وإياد أحمد ماجد، بعد اقتحام منازلهم خلال ساعات الصباح ونقلهم إلى جهة مجهولة.