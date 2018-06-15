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إصابة شابين برصاص الاحتلال قُرب مدخل النبي صالح

تاريخ النشر: 15/06/2018 - 19:21

إصابة شابين برصاص الاحتلال قُرب مدخل النبي صالح
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شابان برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان، محمد التميمي لـ"وفا"، إن جنود الاحتلال المتمركزين في البرج العسكري المقام على مدخل القرية؛ أطلقوا النار باتجاه شاببين من قرية كفرعين،

وأُصيب أحدهما برصاصتين في القدم، والآخر بشظايا في الرأس والكتف، وتم نقلهما إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات بمدينة سلفيت لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

يُذكر أن الاحتلال أعدم قبل أسبوعين؛ الشاب عز الدين التميمي (21 عاما)، بعد أن أطلقوا النار عليه من مسافة قريبة.

 

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#الاحتلال
#النبي صالح
#قوات الاحتلال
#إعدام

من عرب 48

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