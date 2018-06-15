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قلقيلية: 5 إصابات إحداها خطيرة في شجار عائلي

تاريخ النشر: 15/06/2018 - 19:04

قلقيلية: 5 إصابات إحداها خطيرة في شجار عائلي
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب خمسة مواطنين فلسطينيين، وُصفت جروح أحدهم بالخطيرة في شجار عائلي، وقَعَ ظهر اليوم الجمعة، وسط مدينة قلقيلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان، إن غرفة عمليات شرطة قلقيلية تلقَّت بلاغا بوقوع شجار عنيف بالمدينة، وتحركت قوة من الشرطة معززة بقوات من الأمن الوطني للمكان، وتمكنت من السيطرة على الوضع، والقبض على أربعة أشخاص من المشاركين في الشجار، فيما تبيّن إصابة خمسة مواطنين طعنا بآلات حادة ورضوض، تم نقلهم للمستشفيات في قلقيلية ونابلس، ووُصفت إصابة أحدهم بالخطيرة والباقي ما بين الطفيفة والمتوسطة .

وأضاف أن القوة ما زالت موجودة بالمكان، وتعمل على حماية المواطنين وممتلكاتهم، وفتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الشجار .

وناشد ارزيقات المواطنين بضرورة ضبط النفس، وتغليب لغةِ الحوار والعقل على لغة العنف، والتوجه للقضاء والشرطة لحل الخلافات، وعدم استيفاء الحق بالذات.

 

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#قلقيلية
#شجار عائلي

من عرب 48

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