الاحتلال يقصف مواقع جنوبي قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الطيران الحربي قصف، اليوم الإثنين، مواقع لحركة حماس جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الطيران قصف بنى تحتية تابعة لحركة حماس، ويرجح أن الحديث عن موقع للرصد، دون أن ترد أية أنباء عن وقوع إصابات.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال إن القصف الإسرائيلي يأتي بعد محاولة مجموعة من المقاومين الفلسطينيين تخطي السياج الحدودي.

وأكدت مصادر فلسطينية أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخين، على الأقل، باتجاه نقطة رصد وغرفة زراعية قرب مسجد الإصلاح شرق القرارة.

وأدى اطلاق الصواريخ إلى اشتعال النيران في الموقع دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.