غزة: أنصار عباس ودحلان يتشاجرون أثناء تظاهرة ضد الحصار

في الوقت الذي تظاهر آلاف من موظفي السلطة الفلسطينية وأسرى محررين ظهر اليوم الإثنين، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة لمطالبة السلطة الفلسطينية برفع العقوبات المفروضة ضد موظفي قطاع غزة وإنهاء الحصار، تشاجر مجموعة من أنصار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

وأحتشد الآلاف من الموظفين وهو يرفعون شعارات تدعو لإنهاء الانقسام وابعاد الاسرى في السجون والمحررين من دائرة الخلاف.

وقال شهود عيان إن عراكا وقع داخل ساحة السرايا ببين المتظاهرين من أنصار عباس ودحلان ما أدى إلى تحطيم المنصة.

بدوره، قال المتحدث باسم داخلية غزة إياد البزم إن "الأجهزة الأمنية لم تتواجد بمكان الفعالية بساحة السرايا ولم نعتقل أي شخص".