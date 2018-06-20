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غزة: استهداف مطلقي الطائرات الورقية بصاروخ

تاريخ النشر: 20/06/2018 - 15:11

غزة: استهداف مطلقي الطائرات الورقية بصاروخ
من الأرشيف
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، أنه استهدف مجموعة تطلق طائرات ورقية حارقة جنوبي قطاع غزة.

وبحسب الجيش فإن "طائرة حربية أطلقت النار بالقرب من مجموعة أطلقت طائرات ورقية حارقة جنوبي قطاع غزة".

من جهتها قالت مصادر فلسطينية إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت، اليوم الأربعاء، مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية الحارقة، شرقي وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن طائرة استطلاع أطلقت صاروخا باتجاه مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية شرق مخيم البريج، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

إلى ذلك، علم أن الطائرات الورقية الحارقة تسببت باندلاع النيران في منطقة "نير عام" و"بئيري" و"كفار عزة". وتعمل طواقم الإطفاء على السيطرة على النيران.

وقال وزير المعارف وعضو المجلس الوزاري المصغر، نفتالي بينيت، إن "من يستخدم وسائل قتل يجب التعامل معه كمخرب". كما ادعى أن مطلقي الطائرات ليسوا أطفالا.

وقال بينيت إنه سيواصل العمل من أجل تبني سياسة جديدة، وبحسبه "يجب التوقف عن إطلاق النار قرب المخربين، وإنما استهدافهم"، على حد تعبيره.

 

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#الطائرات الورقية
#غزة
#نفتالي بينيت

من عرب 48

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