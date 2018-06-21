إصابة امرأة من مخيم جنين باعتداء للمستوطنين

أصيبت، اليوم الخميس، فلسطينية من مخيم جنين، بجروح عقب استهداف مجموعة من المستوطنين بالقرب من مستوطنة "حومش" المخلاة، سيارات المواطنين المارة عند مفترق قرية برقة وسيلة الظهر جنوب جنين.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن ما يقارب من 30 مستوطنا أغلقوا الشارع الرئيسي عند مفترق قرية برقة وسيلة الظهر بالإطارات المشتعلة، ورشقوا سيارات المواطنين بالحجارة، وأضرموا النار بأشجار الزيتون وسط أعمال عربدة في المنطقة.

وقال المواطن محمد أبو الهيجا من مخيم جنين "عند مروري من الشارع بالقرب من مستوطنة حومش المخلاة في طريقي إلى جنين، تفاجأت بوجود مجموعة من المستوطنين في الشارع، الذين رشقوا سيارتي بشكل عنيف بالحجارة ولم أتمكن من الابتعاد، حيث كانت معي زوجتي وطفلي، وأصيبت زوجتي برضوض في رأسها، والطفلين بالهلع".

وأضاف أنه تمكن من الابتعاد عن المكان، ونقل زوجته إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، لتلقي العلاج.