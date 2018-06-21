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بيت لحم: إصابة 5 مواطنين واعتقال 5 آخرين بمواجهات مع الاحتلال

تاريخ النشر: 21/06/2018 - 19:26

بيت لحم: إصابة 5 مواطنين واعتقال 5 آخرين بمواجهات مع الاحتلال
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب خمسة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل خمسة آخرون، إثر مواجهات مع الشبان في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بيت فجار وسط إجراءات وتعزيزات أمنية مكثفة، وشنت حملة دهم واسعة النطاق لمنازل المواطنين، ما أدى لمواجهات عنيفة اندلعت في البلدة.

وقال مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر في بيت لحم محمد عوض، إن مواجهات بيت فجار أدت إلى إصابة خمسة شبان برصاص حي من نوع "التوتو" في الأطراف السفلى، تم نقلهم إلى مستشفيات الخليل لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم بالمستقرة.

اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من بيت فجار هم: الجريح محمد أحمد طقاطقة الذي أصيب برصاص الاحتلال أمس، بعد إطلاق الرصاص على مركبة بالقرب من قرية أم سلمونة جنوبا، وقسام أحمد ثوابته (23 عاما)، وخليل محمد ثوابته (28 عاما)، ومحمد إياد ثوابته (16 عاما)، ومعتصم نعيم طقاطقة (21 عاما).

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الاحتلال
#مواجهات
#بيت لحم
#بيت فجار

من عرب 48

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