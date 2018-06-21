  2. فلسطينيات
  3. أخبار

تقرير: الاحتلال هدم 48 منزلا لفلسطينيين بزعم تنفيذ عمليات

تاريخ النشر: 21/06/2018 - 14:37

تقرير: الاحتلال هدم 48 منزلا لفلسطينيين بزعم تنفيذ عمليات
(تصوير الجيش)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أفاد تقرير حقوقي صادر عن مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت وأغلقت 48 منزلا تعود لفلسطينيين يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال منذ بدء انتفاضة القدس التي اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015.

وحسب التقرير، فإن عدد المنازل التي هدمت لمواطنين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات ضدها، وصل إلى 43منزلا، بعد هدم الاحتلال صباح اليوم منزل الاسير علاء قبها من برطعة الشرقية غرب جنين.

ولفت المركز إلى أن قوات الاحتلال كانت قد أغلقت 5 بيوت بالإسمنت المسلح، ما يرفع عدد منازل الاسرى الذين هدمت وأغلقت بيوتهم إلى 25 بيتا، فيما هدمت (4) بيوت أخرى ثلاثة منها لعائلة جرار في منطقة واد برقين جنوب جنين، أثناء ملاحقة نجلهم أحمد نصر جرار، وبيت آخر في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

وقال مدير المركز سليمان الوعري، إن سلطات الاحتلال تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، من أجل إرضاء المستوطنين المتطرفين، مؤكدًا أ\ن هذه السياسية مخالفة لقواعد القانون الانساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#انتفاضة القدس
#الاحتلال
#هدم
#عمليات

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة على الفلسطينيين
مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة على الفلسطينيين

2018-06-21

مستوطنون يعربدون بنابلس والاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة
مستوطنون يعربدون بنابلس والاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة

2018-06-21

غزة: استشهاد شاب متأثرا بإصابته في مسيرات العودة
غزة: استشهاد شاب متأثرا بإصابته في مسيرات العودة

2018-06-21

الأكثر قراءة

البرتغال تطيح بالمغرب خارج مونديال 2018

البرتغال تطيح بالمغرب خارج مونديال 2018

2018-06-20
مونديال روسيا: إسرائيليون يستفزون الجمهور المغربي برفع علم إسرائيل

مونديال روسيا: إسرائيليون يستفزون الجمهور المغربي برفع علم إسرائيل

2018-06-20
مونديال 2018: إسبانيا تكسر عناد إيران بهدف يتيم

مونديال 2018: إسبانيا تكسر عناد إيران بهدف يتيم

2018-06-20
بخسارة المنتخب السعودي: ثلاثة منتخبات عربية تودّع المونديال

بخسارة المنتخب السعودي: ثلاثة منتخبات عربية تودّع المونديال

2018-06-20
اليمن: تعذيب واغتصاب واعتداءات جنسية بسجون سرية للإمارات

اليمن: تعذيب واغتصاب واعتداءات جنسية بسجون سرية للإمارات

2018-06-20