مستوطنون يعربدون بنابلس والاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال 17 فلسطينيا، فيما أصيب سبعة مواطنين بجروح خلال مواجهات تزامنت مع اقتحام الاحتلال بلدة برطعة قرب جنين وهدم الجدران الداخلية لمنزل الأسير علاء قبها الذي نفذ عملية دهس قبل أشهر قتل خلالها جنديين.

وأعلن جيش الاحتلال عن اعتقال 17 مواطنا، زاعما أن المعتقلين مطلوبون لدى مخابراته، وتم تحويلهم من أجل استكمال التحقيق.

ورشق مستوطنون متطرفون، عند منتف الليل، سيارات المواطنين المارة على حاجز حوارة جنوب نابلس، بالحجارة، بعد أن تجمهروا بالقرب منه.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين تجمعوا بحماية جنود وشرطة الاحتلال على حاجز حوارة، ورشقوا سيارات المواطنين التي تجتاز الحاجز، بالحجارة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وفي سياق متصل، قطع مجموعة من المستوطنين بحراسة جيش الاحتلال، الطريق بين قريتي زعترة وسكاكا شرق سلفيت في محاولة منهم لمنع المواطنين من المرور.

إلى ذلك، تستمر قوات الاحتلال بالمداهمات اليومية لمدن ومحافظات الضفة الغربية وقيامها بحملات اعتقال ومداهمات واسعة لبيوت الفلسطينيين وتعيث بها خرابا.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان فلسطينيين من محافظة نابلس، وأفاد شهود عيان باقتحام قوات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، واعتقالها الشابين جميل عويس وأحمد ضراغمة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وذكر مواطنون أن قوات الاحتلال اعتقلت شابيين آخرين هما خالد الشريدة وناصر الشلختي، من سكان بلاطة البلد بمدينة نابلس، أثناء تواجدهما عند مفترق مستوطنة "يتسهار" على شارع حوارة الرئيس جنوب نابلس.

في بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين إثنين. وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة وداهمت عددا من منازل المواطنين في بيت زعتا، ووسط البلدة، واعتقلت الاسير المحرر كريم ابراهيم حمدي ابو مارية (19 عاما)، ومهدي محمد حماد ابو مارية (19 عاما)، ونقلتهما إلى مركز "عصيون" الاحتلالي شمال البلدة.

وفي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد غسان ضراغمة (24 عاما)، وجميل يعقوب عويس (19 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما في القرية.

أما في محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال، ستة شبان، حيث أفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدي مخلوف زواهرة (21 عاما)، وحمادة فايز سهاب (20 عاما)، وعبد المجيد زيدان سلهب (18 عاما)، ومحمد عادل زبون وشقيقه محمود، بعد ان داهمت منازل ذويهم في حي الكركفة في مدينة بيت لحم، وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد نعيم طقاطقة (24 عاما)، من بلدة بيت فجار، بعد ان داهمت منزل والده وفتشته.