131 شهيدا فلسطينيا في غزة منذ بداية مسيرات العودة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، إن 131 فلسطينيًا استشهدوا، وأُصيب أكثر من 14 ألف آخرين، منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بحق العودة في 30 آذار الماضي.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان؛ أن الاعتداءات الإسرائيلية، بحق المشاركين في مسيرات "العودة" بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة، أسفرت حتى اليوم عن ارتقاء 131 شهيدا، منهم 15 طفلا، و سيدة واحدة، وإصابة أكثر من 14 ألف بجروح مختلفة.

ووُصفت إصابات 366 جريحا بالخطيرة، و 3746 بالمتوسطة، فيما البقية بالطفيفة، وفق البيان.

وبحسب البيان، تعرض 54 فلسطينيا لبتر في أطرافهم.

ويتظاهر آلاف الفلسطينيين، قرب السياج الفاصل، منذ 30 آذار الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.