شهيد متأثرا بإصابته في "جمعة الوفاء للجرحى"

استشهد الشاب أسامة خليل أبو خاطر (29 عاما)، فجر اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بالبطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مسيرة يوم الجمعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد أبو عامر، متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي خال جمعة "الوفاء للجرحى" أول أمس شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الصحة في تصريح مقتضب أن الشهيد أبو عامر أصيب برصاص حي في منطقة البطن، قبل أن يفارق الحياة فجر اليوم.

ويرتفع إلى 132عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ الثلاثين من آذار/مارس الماضي على حدود قطاع غزة، فيما زاد عدد الجرحى عن 14800 جريح بينها 54 نجم عنها حالات بتر أعضاء.

وشارك آلاف المواطنين في قطاع غزة الجمعة الماضية في فعاليات "جمعة الوفاء للجرحى" بمخيمات العودة شرق قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأصيب خلال المواجهات التي اندلعت 89 مواطنا بجراح متفاوتة، نقل 41 منهم إلى المشافي في قطاع غزة.