الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة ويزعم ضبط أسلحة بالخليل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 16 فلسطينا من انحاء الضفة الغربية المحتلة، وزعم ضبط أسلحة ووسائل قتالية في الخليل، فيما يحقق الجيش في ملابسات حادث إطلاق النار صوب برج عسكري قرب "مجدال عوز" في منطقة غوش عتصيون"، دون أن يبلغ إصابات أو أضرار.

وقال الجيش في بيانه لوسائل الإعلام إن المعتقلين مطلوبون لأجهزته الأمنية، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

في محافظة طولكرم، قال إن جنود الاحتلال داهموا ضاحية شويكة في مدينة طولكرم، واقتحموا عددا من المنازل واعتقلوا كلا من: خالد وجهاد ادحيلية.

وأشاروا إلى أن الشبان ألقوا الحجارة على قوات الاحتلال التي اقتحمت الضاحية حتى انسحابها في وقت مبكر من صباح اليوم.

وفي شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة جنين واعتقلت شابا عقب مداهمات في أحياء من المدينة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب عماد أبو الهيجاء عقب مداهمة منزل ذويه في الحي الشرقي لمدينة جنين.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال انتشروا في وسط المدينة لساعات.

ميدانيا، أطلق مقاومون فلسطينيون النار الأحد النار تجاه سيارة للمستوطنين جنوب مدينة القدس المحتلة.

وقال متحدث باسم الجيش إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار قرب "مجدال عوز" في منطقة غوش عتصيون"، مضيفا أنه لم يحدث إصابات أو أضرار.

وذكر أن قوات معززة من جيش الاحتلال هرعت إلى المكان وتقوم بأعمال التمشيط بحثا عن منفذي العملية.

وتعد هذه العملية هي الثانية في تلك المنطقة في اقل من 24 ساعة، وأصيب 3 جنود بجراح الليلة الماضية في عملية دهس داخل بلدة حوسان بقضاء بيت لحم.

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، المدخل الجنوبي الرئيسي لبلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي لبيت فجار ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال انتشروا في محيط البلدة وشنوا حملة تفتيش للمركبات، بحجة إطلاق الرصاص من قبل مركبة صوب مستوطنة "مجدال عوز" جنوب المدينة.