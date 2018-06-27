الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للأسير صلاح الحموري للمرة الثالثة

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم، الأربعاء، الاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي صلاح الحموري لمدة 3 أشهر، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

واعتقل الحموري بداية شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، وتم تمديد اعتقاله لـ6 أشهر، ومن ثم لـ4 أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن الحموري كان قد حكم عليه في السابق بالسجن مرتين، حيث قضى سنتين في السجن، وبعد أن أفرج عنه أعيد اعتقاله مجددا، عام 2005، وصدر عليه حكم بالسجن لمدة 9 سنوات، وذلك بذريعة العضوية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتخطيط لعمليات.

وأفرج عنه بعد 6 سنوات في إطار صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس (صفقة شاليط) عام 2011.

وبعد خروجه من السجن بدأ بدراسة الحقوق، وحصل على اللقب الأول، وباشر بدراسة اللقب الثاني في جامعة القدس في أبو ديس. ويوم الأحد الماضي نجح في امتحان النقابة الفلسطينية للمحامين، أي قبل ثلاثة أيام من اعتقاله الأخير.

وواصلت ملاحقة الحموري وعائلته، حيث منعت زوجته وابنه من دخول البلاد بذرائع أمنية واهية، كما تمنع سلطات الاحتلال الحموري من دخول الضفة الغربية، وتقوم بتجديد أمر المنع تباعا.

وفي إطار الملاحقة التي لا تتوقف، دأبت سلطات الاحتلال على استدعاء الحموري للتحقيق معه على فترات متقاربة، وتوجيه التهديدات له باعتقاله مجددا.