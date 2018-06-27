مواجهات اعتقالات ومداهمة منازل شهداء وأسرى محررين بالضفة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها مداهمة منازل شهداء وأسرى محررين واستجواب عائلاتهم، فيما زعم العثور على أسلحة ومخبأ للذخيرة.

أعلن الاحتلال اعتقال من وصفهم بالمطلوبين لأجهزته الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وحسب جيش الاحتلال، فإن جنوده وبالتعاون مع عناصر جهاز الأمن العام "الشاباك"، قاموا بمداهمة منازل في عدة محافظات بالضفة، واعتقال 5 مواطنين ينتمون لحركة حماس، وتنسب لهم شبهات تنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين والمشاركة في "أعمال تحريض"

واعتقلت قوة عسكرية للاحتلال فتيين لدى اقتحامها لقرية المغير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، كما داهمت منازل أهالي شهداء وأسرى محررين.

وقال مواطنون إن الاحتلال اعتقل الفتى محمد عطا أبو عليا، والفتى عوض عبد الفتاح أبو نعيم، على حاجز عسكري نصبته على المدخل الغربي لقرية المغير قبل منتصف الليل، ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

كما اعتقل الجنود فتى من بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية خلال تواجده داخل محكمة سالم العسكرية غرب مدينة جنين.

وقال شهود إن عائلة الطفل قصي جمال صلاح من بلدة عزون أبلغت بساعات متأخرة من الليل بأن نجلها اعتقل من داخل محكمة سالم العسكري.

وأشاروا إلى أن الفتى كان قد ذهب لحضور محاكمة قريبه الأسير عادل دحبور وانقطع به الاتصال بعد ذلك إلى أن تأكد اعتقاله مساء اليوم.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل غرب رام الله وداهمت منزل والد الشهيد براء عطا وقامت بأعمال التفتيش الدقيق في أركان المنزل والعبث بمحتوياته، كما حققت مع ساكنيه.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل شقيق الشهيد نضال عطا وعبثت بمحتوياته، فيما داهمت قوة أخرى منزل المواطن يحيى صلاح عطا وقامت بتفتيشه.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية في القرية، فيما دارت مواجهات بين قوات الاحتلال ومجموعة من الشبان.

وفي قرية كفر نعمة غربا، داهمت قوات الاحتلال منازل أسرى محررين وشرعت بتفتيشها والتحقيق مع ساكنيها، أعقبها اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عصيرة الشمالية، واعتقلت المواطن أحمد توفيق صوالحة (45 عاما) في عصيرة الشمالية، بعد مداهمة منزله.

وصوالحة أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال أكثر من خمس سنوات، وأفرج عنه قبل عدة شهور.