اتفاق يقضي بزيارة الأسرى بسجون الاحتلال مرتين كل شهر

توصلت الهيئة العامة للشؤون المدنية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي؛ للمباشرة بتنفيذ ما اتفق عليه بين الأطراف بعد إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حول ترتيبات الزيارة الثانية لعائلات الأسرى، حيث سيتمكن ذوو الأسرى من زيارة أبنائهم مرتين في الشهر استنادا لهذا الاتفاق.

وأوضحت "الشؤون المدنية" في بيان، اليوم الخميس، أنه تم التوصل لاتفاق مسبق بين الحكومة الفلسطينية والصليب الأحمر الذي يتولى الترتيب والتنفيذ لهذه الزيارات.

وأشار البيان إلى أن هذا الإنجاز سيكون له كبير الأثر الإيجابي على الأسرى وذويهم.

وأكدت الهيئة أن الأسرى وقضاياهم دوما على سلم أولويات عملها، ولن تدخر جهدا في سبيل التخفيف من معاناتهم وتحسين ظروف حياتهم لحين تحررهم ومعانقتهم شمس الحرية، منوهة إلى أن هذا الاتفاق سوف يدخل حيّز التنفيذ مباشرة.