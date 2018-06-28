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تشييع فلسطيني استشهد جراء قصف للاحتلال جنوبي غزة

تاريخ النشر: 28/06/2018 - 20:57

تشييع فلسطيني استشهد جراء قصف للاحتلال جنوبي غزة
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

شيع العشرات من الفلسطينيين، اليوم، الخميس، جثمان فتى فلسطيني استشهد متأثرا بإصابته جرّاء قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على جثمان الفتى عبد الفتاح أبو عزوم (17 عاما) بمدينة رفح جنوبي القطاع.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ظهر اليوم عن استشهاد الفتى الفلسطيني، أبو عزوم، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في رأسه فجر اليوم بمدينة رفح.

وباستشهاد أبو عزوم يرتفع إلى 133 عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص إسرائيلي، منذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة في 30 آذار/ مارس الماضي.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الاحتلال الإسرائيلي
#عبد الفتاح أبو عزوم
#قطاع غزة

من عرب 48

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