مستوطنون يدمرون عشرات أشجار الزيتون والاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال 13 فلسطينيا، فيما واصل الجنود ملاحقة بدو فلسطين في الأغوار ومداهمة منازلهم وتفتيشها، في الوقت الذي جددت مجموعات المستوطنات اعتداءاتها على ممتلكات والمحاصيل الزراعية للفلسطينيين.

وداهمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالأغوار الوسطى واعتدت على مواطنين وفتشت منازلهم.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال داهمت المضارب البدوية في خربة حمصة التحتا واقتحمت منزل المواطن محمود بشارات وفتشته وحققت ميدانيا مع أفراد أسرته.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا كذلك خربة أم الجمال في الأغوار وفتشت المضارب البدوية من خيام وبركسات في المنطقة بشكل دقيق.

وتتعرض تلك المناطق للدهم المستمر وتصنفها قوات الاحتلال على أنها مناطق عسكرية.

​وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء سكنية في قضاء نابلس، واعتقلت الناشط بالمقاومة الشعبية الأسير المحرر وائل الفقيه بعد مداهمة منزله وتفتيشه بمنطقة جسر التيتي في الجبل الشمالي، والأسير المحرر محمد صبيح طبنجة والشاب مهدي محمد شاهين وكلاهما من منطقة خلة العامود.

كما اعتقلت كلا من الأسير المحرر ثابت نصار بعد مداهمة منزله ببلدة مادما جنوب نابلس، والأسير المحرر محمد سعيد عوّاد من منزله ببلدة عورتا جنوب شرق المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غرب مدينة سلفيت، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت كلا من عكرمة عزيز مرعي، وسياف مهيوب العربي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين لدى اقتحامها لقرى بمحافظة رام الله وسط الضفة، كما استدعت فتاة بمخيم الأمعري وسط المدينة.

وقال مواطنون إن قوة عسكرية اقتحمت قرية بيت ريما شمال غرب المدينة واعتقلت الشاب جبر عوض الريماوي بعد اقتحام منزله وتفتيشه وجرى نقله إلى جهة مجهولة.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية في حارات القرية قبل الانسحاب.

كما اقتحمت قوة عسكرية مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت الشاب محمد رمضان صافي بعد مداهمة منزل أسرته.

وفي ذات السياق، سلمت قوات الاحتلال الفتاة رفيف غازي "25 عاما" من مخيم الأمعري تبليغا لمراجعة المخابرات في معسكر "عوفر" قرب رام الله.

وفي ذات الإطار، اقتحم مستوطنون متطرفون قبل منتصف الليل أطراف قرية دير جرير شرق رام الله وقطعوا عددا من أشجار الزيتون تعود ملكيتها لأهالي القرية، كما أشعلوا النار في الأراضي الزراعية في منطقة "المشرفة" التابعة لأراضي القرية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر خالد محمد إبراهيم، والشابين نضال طقاطقة وزياد عواد، فيما اعتقلت من الأسير المحرر يحي عدوان على مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية.

وداهمت قوات الاحتلال قرية بيت ريما غرب رام الله، واعتقلت الشاب جبر عوض الريماوي.