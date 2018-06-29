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بيت لحم: مستوطنون يقتلعون أشجارا في بلدة الخضر

تاريخ النشر: 29/06/2018 - 20:00

بيت لحم: مستوطنون يقتلعون أشجارا في بلدة الخضر
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اقتلع مستوطنون، عددا من الأشجار المثمرة في أراضي منطقة "عين القسيس" من أراضي بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم، اليوم الجمعة.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح لمراسلنا، أن مستوطني مستوطنة "سيدي بوعز" المقامة على أراضي المواطنين، قاموا باقتلاع 20 شجرة عنب وزيتون تعود ملكيتها للمواطن أحمد رزق عيسى، إضافة إلى سرقة ثلاث لفات أسلاك شائكة.

وأشار صلاح إلى أن المستوطنين قاموا بتدمير جزءٍ من الجدران الاستنادية التي تحيط بأرض المواطن المذكور، لافتا إلى أن المزارعين في "عين القسيس" يتعرضون دائما إلى مضايقات من قبل المستوطنين بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.

 

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#مستوطنون يقتلعون الأشجار
#فلسطينيون
#أراضي فلسطينيين

من عرب 48

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