غزة: قتيلان و8 إصابات ثلاثٌ منها خطيرة في انفجار الشجاعية

أكّدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، مصرع مواطنيْن فلسطينيّين، وإصابة 8 آخرين، بانفجارٍ داخليّ في حيّ الشجاعيّة بغزّة.

وأوضحت أن 3 من الإصابات؛ تُعدُّ خطيرة.

وأعلنت وزارة الصحة أن الفتيين مؤيد حيد حلس (17 عاما)، وضياء ماجد العرعير (17 عاما) لقيا مصرعهُما؛ جرّاء الانفجار الذي وقع في منزل أحد المواطنين؛ فيما تمّ نقلُ جميع الإصابات إلى مستشفى الشفاء.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات من الشرطة هرعت للمكان وفتحت تحقيقًا بالحادث.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي، إن انفجارا في منزل يعود لعائلة "العرعير" بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، أوقع عددا من الضحايا والإصابات؛ بسبب وجود كمية كبيرة من الألعاب النارية.