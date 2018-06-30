134 شهيدًا و15 ألف جريح منذُ انطلاق مسيرات العودة

استشهد 134 فلسطينيا، وأُصيب 15200 آخرين، في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين السلميين في مسيرة العودة الكبرى منذ 30 آذار الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيانٍ، اليوم السبت، إن إجمالي الشهداء بلغ 134 منهم 16 طفلا وسيدة، وصحفيان، ومُسعفان، و3 من ذوي الإعاقة.

ولم تشمل إحصائية الوزارة 8 شهداء آخرين، احتجزت قوات الاحتلال جثامينهم بعدما قتلتهم على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة، ما يعني أن حصيلة الشهداء خلال هذه المدة هو 142 شهيدًا.

وأشارت الإحصائية إلى وقوع 15200 إصابة بجراح مختلفة، واختناق بالغاز منهم 370 إصابة خطيرة، منبهة إلى أن بين المصابين 2536 طفلا، و1160 سيدة.

وأكدت وجود استهداف مباشر للطواقم الطبية أدى إلى شهيدين منهم (مسعف ومسعفة) و231 إصابة بين المسعفين بالرصاص الحي واختناق بالغاز، إلى جانب تضرر 40 سيارة إسعاف بشكل جزئي.

كما أشارت إلى استهداف الاحتلال المباشر للطواقم الصحفية؛ ما أدى إلى استشهاد 2 منهم وإصابة 175 بالرصاص الحي والاختناق.