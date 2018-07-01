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بيت لحم: مُستعربون يختطفون فلسطينيا من مخيم الدهيشة

تاريخ النشر: 01/07/2018 - 20:58

بيت لحم: مُستعربون يختطفون فلسطينيا من مخيم الدهيشة
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اختطف مُستعربون، مساء اليوم الأحد، الشاب حسن محمد زغاري (24 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم، أثناء تواجده في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وأفاد "وفا" بأن عناصر من وحدة المستعربين، مدعومين من قوات الاحتلال؛ داهموا أحد المقاهي في منطقة السهل بمدينة بيت جالا، واعتقلوا الشاب زغاري.

يُشارُ إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 28 شباط/ فبراير 2018، تجاوزَ نحو 6500، منهم 62 امرأة، بينهنّ 8 فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 350 طفلا.

يُذكر أيضا، أن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 81 أمرا بالحبس الإداريّ، منذ بداية العام، من بينها 34 أمرا جديدا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 500.

ويتّبع الاحتلال العديدَ من أنماط التعذيب، إذ ينتهك الحق في الحياة والسلامة البدنية للأسرى، كما يستخدم عقوبة العزل الانفرادي، وهي أحد أقسى أنواع العقوبات التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين؛ والتي تؤدّي إلى معاناة إنسانية قاسية يتكبّدها المعتقلون، ومنهم حالة الأسير المريض موسى صوفان.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الاحتلال
#بيت لحم
#مستعربون
#اختطاف

من عرب 48

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