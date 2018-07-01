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غارة إسرائيلية تستهدف شبّانا غزيين ولا إصابات

تاريخ النشر: 01/07/2018 - 21:11

غارة إسرائيلية تستهدف شبّانا غزيين ولا إصابات
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

شنّت طائرة استطلاع إسرائيلية مساء اليوم الأحد، غارة جوية شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت مصادر فلسطينية محلية، إن الطائرة الإسرائيلية أطلقت صاروخًا واحدًا تجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرق مدينة غزة، حيث انفجر على مقربة من الشبان دون وقوع إصابات.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال أي بيان أو تعقيب على القصف الذي نفذته إحدى طائراته المسيرة، مع العلم أنه كثيرًا ما يتذرع بأن القصف استهدف شبانًا فلسطينيين من مطلقي الطائرات والبالونات الحارقة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".

واتخذ الفلسطينيون خلال مسيرة العودة الكبرى؛ انطلقت في 30 آذار/ مارس الماضي، طُرقًا جديدة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي من خلال استخدام الطائرات الورقية الحارقة.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#غارة إسرائيلية
#الاحتلال
#إسرائيل
#طائرة استطلاع

من عرب 48

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