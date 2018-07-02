الاحتلال قتل 25 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام الجاري

قتل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، 25 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة بينهم 21 في القطاع، منذ بداية العام الجاري، بحسب تقرير صادر، اليوم الإثنين، عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين.

وقالت الحركة العالمية في بيان لها إن 18 طفلا قتلوا برصاص قناة جنود الاحتلال خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية التي انطلقت في قطاع غزة في الـ 30 من آذار/ مارس الماضي.

وأكد تقرير الحركة أن جنود الاحتلال عمدوا إلى قتل الأطفال عبر استخدام الذخيرة الحية، حيث تبين حسب متابعات الحركة العالمية أن 21 طفلا من الـ 25 قتلوا جراء إصابتهم بالرصاص الحي بصورة مباشرة، 11 منهم كانت إصاباتهم في الرأس والرقبة.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال "ماضية بتصعيدها وفي استخدام القوة المميتة والرصاص الحي ضد الأطفال الفلسطينيين الذين لا يشكلون أي تهديد مباشر عليها، من خلال استهدافهم بشكل متعمد".

وأكد أن السبب في ذلك يعود لـ "انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في أوساط جنود الاحتلال الإسرائيلي، وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت".

ولفتت الحركة العالمية النظر إلى أن قوات الاحتلال قتلت خلال النصف الأول من العام الماضي (2017) تسعة أطفال فلسطينيين.

وشددت على أن تجاهل إسرائيل الكامل للمعايير الدولية يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اعتقال جميع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين أو يسببون لهم الإعاقات الدائمة، في انتهاك مباشر للقانون الدولي".

ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، قرب السياج الفاصل بين القطاع والداخل الفلسطيني المحتل 48، ضمن المشاركة في مسيرات العودة للمطالبة بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها قسرا عام 1948.