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حماس في زيارةٍ مُرتقبة للقاهرة لبحث المُصالحة والوضع بغزّة

تاريخ النشر: 03/07/2018 - 13:14

حماس في زيارةٍ مُرتقبة للقاهرة لبحث المُصالحة والوضع بغزّة
أرشيفية
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

تلقّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، دعوةً رسمية مصرية، لزيارة القاهرة، لبحث عدة ملفات، على رأسها "المصالحة الفلسطينية" المتعثرة، والأوضاع الأمنية المتوترة بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت "الأناضول" عن مصدرٍ قالت إنه فضّل عدم الكشف عن هويته، إن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، تلقّى اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، من رئيس الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات العامة المصرية، ودعاه فيه لزيارة القاهرة.

ورجّح المصدر استجابة حركة حماس للدعوة المصرية، وزيارة القاهرة بوفد رسمي رفيع المستوى، ومن المتوقع أن يبحث وفد حماس، عدة قضايا، من أبرزها ملف المصالحة الفلسطينية المتعثرة.

كما سيبحث الوفد، الأوضاعَ المتوترة في قطاع غزة مع الاحتلال، والتي تزداد سخونة يوما بعد يوم، وتُنذر باندلاع مواجهة عسكرية بين الطرفين.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، قد قال أمس في تصريحات صحافية، إن مصر وجّهت دعوات للفصائل الفلسطينية لزيارة القاهرة لبحث ملف المصالحة.

 

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#ملف المصالحة
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#إسماعيل هنية

من عرب 48

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