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استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

تاريخ النشر: 04/07/2018 - 23:13

استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، مساء اليوم، الأربعاء، عن استشهاد الفتى محمود ماجد الغرابلي (16 عاما) متأثرا بجروحه، التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 14أيار/ مايو الماضي شرق غزة.

وأفاد المصادر الفلسطينية بأن الفتى الغرابلي أصيب برصاصة في الرأس أطلقها عليه أحد قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة والاحتجاج على نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة.

وأصيب الغربالي شرق مدينة غزة، حيث وصفت حالته حينها بالخطرة إلى أن أعلن عن استشهاده مساء اليوم.

واندلعت مواجهات عنيفة، الإثنين 14 أيار/ مايو الماضي، على طول المنطقة الحدودية في قطاع غزة، وأدى قمع الاحتلال للمسيرات السلمية إلى استشهاد أكثر من 43 فلسطينيا وإصابة 1800.

وأكدت المصادر أنه باستشهاد الفتى الغرابلي يرتفع عدد شهداء العودة في غزة منذ انطلاق فعاليات مسيرات العودة السلمية في 30 آذار/ مارس الماضي، إلى 136 شهيدا.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#غزة
#مستشفى الشفاء
#الاحتلال الإسرائيلي
#مسيرات العودة

من عرب 48

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