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نابلس: إصابات بمواجهات مع الاحتلال ومستوطنين بقرية عوريف

تاريخ النشر: 06/07/2018 - 19:12

نابلس: إصابات بمواجهات مع الاحتلال ومستوطنين بقرية عوريف
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب، اليوم الجمعة، شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت عقب مهاجمة عشرات المستوطنين، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية عوريف جنوب محافظة نابلس.

ونقلت "وفا" عن الناشط في مؤسسة "بيتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، عادل العامر، قوله إن عشرات المستوطنين من مستوطنة "يتسهار" هاجموا المنطقة الشرقية بالقرية، وأحرقوا عشرات الدونمات المزروعة بالزيتون واللوزيات، وقطّعوا عشرات منها.

ولفت العامر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في القرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.

وأضاف أن مواطني القرية تصدوا للمستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والقنابل الغازية المسيلة للدموع، ما أدى لإصابة شاب برصاصة مطاطية في الرأس حيث جرى نقله لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، فيما جرى إسعاف عشرات المواطنين الذين أصيبوا بالاختناق ميدانيا، مشيرا إلى أن المواجهات ما زالت مستمرة.

بموازاة ذلك، وزّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، منشورا تُهدِّد فيه مواطني بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بتنغيص حياتهم اليومية بحجة رشق سيارات المستوطنين بالحجارة.

وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في البلدة أحمد صلاح لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط إطلاق الرصاص، وقنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

 

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#الاحتلال
#نابلس
#اقحام المستوطنين
#المستوطنون
#مواجهات

من عرب 48

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