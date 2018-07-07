الهيئات الدينية ترفض تدخل نتنياهو بشؤون القدس والأقصى

أصدرت الهيئات الدينية في القدس المحتلة، اليوم السبت، بيانا عممته على وسائل الإعلام أكدت من خلالها أنه لا صلاحية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بالتدخل في شؤون القدس والأقصى.

أتى ذلك، ردا على قرار نتنياهو السماع للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحام ساحات المسجد الأقصى، على أن يسمح لهم اقتحام المسجد مرة كل 3 أشهر.

ووقعت على البيان الهيئات التالية: الهيئة الإسلامية العليا، مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، دار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة قاضي القضاة ودائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، التي أكدت أن إدارة المسجد الأقصى منوطة بالمسلمين وحدهم، وتمثلهم دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، صاحبة الاختصاص والصلاحية.

وجددت الهيئات تأكيدها على أن نتنياهو لا يملك أن يصدر قرارا بالسماح للوزراء وأعضاء الكنيست بدخول واقتحام الأقصى، فذلك ليس من شأنه، وليس لديه أي صلاحية بذلك، وليس صاحب اختصاص بالسماح أو عدمه، لذا فإن قراره اللامسؤول هو باطل لاغ، ولا يعتد به.

وحملت الهيئات في بيانها رئيس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي توتر يحصل في الأقصى أو في مدينة القدس نتيجة قراره اللامسؤول، مؤكدة للمرة تلو الأخرى بأن الأقصى للمسلمين وحدهم، وأن أي اعتداء أو تجاوز من قبل سلطات الاحتلال ضد الأقصى لن يكسبهم أي حق فيه.

وجددت مطالبها بضرورة إعادة مفتاح باب المغاربة الذي أحتله جيش الاحتلال منذ عام 1967، مؤكدة وجوب الالتزام بالوضع الراهن الذي كان عليه الأقصى دينيا وتاريخيا منذ عام 67.

وخلصت الهيئات الدينية في البيان بالتأكيد على أن المسجد الأقصى مسجد إسلامي بقرار رباني وبحماية المرابطين إلى يوم الدين.